Водитель слишком поздно заметил лесовоз, остановившийся на обочине дороги в Костромской области. В результате столкновения легковой автомобиль оказался под прицепом большегруза, погибли все, кто находился в салоне машины.

Вечером в минувшую пятницу, 24 января, на дороге Судиславль – Галич – Чухлома, неподалеку от деревни Федиково в Костромской области, произошла авария, унесшая четыре жизни.По данным региональной полиции, 22-летний водитель легковушки ВАЗ-2110 столкнулся с грузовиком МАЗ. Лесовоз остановился для проверки технического состояния, и автомобилист слишком поздно заметил препятствие на темной трассе.В результате столкновения "десятка" оказалась под прицепом большегруза. От полученных травм скончались все, кто находился в салоне машины – сам водитель и три его пассажира. Погибшим было от 20 до 27 лет.