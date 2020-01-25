Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции Эхо Москвы рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан."Указа об отставке Суркова пока не было", — отметил Песков.Далее Песков заявил, что никаких изменений "курса РФ на украинском направлении", которые якобы стали причиной ухода Суркова, не существует."Любые рассуждения на эту тему — это личная точка зрения", — сказал Песков "Интерфаксу".Об уходе Суркова с государственной службы в субботу сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram. В личных планах Суркова, отметил политолог, медитация в течении месяца. Затем Сурков пообещал рассказать о причинах отставки и планах на будущее.Владислав Сурков был назначен помощником президента РФ в сентябре 2013 года.