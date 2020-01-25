В столице Болгарии Софии прошел конкурс Mrs Grandmama Universe, на котором среди женщин старше 40 лет выбирали самую эффектную бабушку, а также состязание Mrs World Classic - для мам. Обе победительницы оказались из России.

В столице Болгарии Софии прошел конкурс Mrs Grandmama Universe, на котором среди женщин старше 40 лет выбирали самую эффектную бабушку, а также состязание Mrs World Classic — для мам. Обе победительницы оказались из России.В конкурсах приняли участие женщины из многих стран мира: в частности, из Сингапура, Испании, Филиппин, Индии, Кореи, Украины, Белоруссии и многих других. Всего было 30 претенденток, самой старшей из которых – 76 лет.Конкурсная программа для дам состояла из четырех выходов: "визитка" (представление), выход в национальных костюмах, творческий номер и показ вечерних платьев.Победительницей среди бабушек признали 50-летнюю представительницу России – жительницу Рязани Екатерину Егину.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Егина Екатерина (@_egina_ed) 30 Авг 2019 в 3:10 PDTМать двоих детей и бабушка маленькой внучки покорила жюри и зрителей, прежде всего, джазовым вокалом и танцем, сообщает информационный портал Рязани.А в конкурсе Mrs World Classic победительницей признали 45-летнюю мать четырех детей Юлию Шастину из Приморья. Она впечатлила национальным нарядом Снегурочки и страстным танго, пишет региональный выпуск "КП".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Юлия (@julika_125rus) 22 Янв 2020 в 2:23 PST