Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже. По версии прокуратуры, они собирали информацию, представляющую государственную тайну.

Прокуратура Болгарии начала досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже.По версии прокуратуры, они собирали информацию, представляющую государственную тайну. Как сообщает ТАСС, речь идет о первом секретаре консульского отдела посольства РФ в Софии и сотруднике торгового представительства РФ. Их имена не называются. По версии следствия, они вели разведывательную деятельность с 2017 и 2018 года соответственно.Однако дело в их отношении было закрыто, так как они обладают статусом дипломатической неприкосновенности.Вместе с тем посол России в Софии Анатолий Макаров заявил, что официально российское дипломатическое ведомство не получало никакой информации о выдвинутых обвинениях.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле нет информации о том, что болгарская прокуратура начала расследование в отношении российских дипломатов.В октябре София выслала первого секретаря российского посольства в Болгарии, который был обвинен в шпионаже. Ответ России был зеркальный: сотрудник болгарского посольства был объявлен нежелательной персоной.