Украинский народ хорошо понимает трагедию Холокоста, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Украинский лидер передал Нетаньяху письмо с историями трех семей, пострадавших от Холокоста.

Украинский народ хорошо понимает трагедию Холокоста, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Украинский лидер передал Нетаньяху письмо с историями трех семей, пострадавших от Холокоста. Одна из этих историй – о семье, в которой было четыре сына. Трое из них, а также их родители были расстреляны немцами. А четвертый сын воевал, внес вклад в борьбу с фашизмом, вернулся живым."Через два года после возвращения у него родился сын, через 31 год у него родился внук, через 40 лет внук стал президентом и сегодня он стоит перед вами", — сказал Зеленский.По его словам, все эти истории о том, что национальность и религия теряют смысл, когда есть доброе сердце, которое противостоит злу.Премьер-министр Израиля поблагодарил украинского президента за это письмо. "Это очень чувственные истории, это истории о том, как неевреи спасли евреев, рискуя своими жизнями и жизнями своих семей", — сказал Нетаньяху. Он заверил, что Израиль всегда будет благодарен украинцам за помощь и поддержку еврейскому народу во время войны.Позже Зеленский встретился с израильским президентом Реувеном Ривлиным, передает ТАСС. "Мы разделяем стремление к образованию будущих поколений и борьбе с теми, кто отрицает Холокост", — указал Ривлин на своей странице в "Твиттере".Накануне Зеленский отказался принять участие в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Он сказал, что передал свое приглашение очевидцам трагедии, которые не могли попасть на форум из-за недостатка мест в зале. Однако такое решение вызвало недоумение в мемориальном комплексе Яд Вашем. Сегодня Зеленский и его супруга Елена все же намерены его посетить.Между тем в самой Украине продолжает процветать национализм. Так, в начале января в Киеве и других городах на западе страны прошли шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, а мэр Ивано-Франковска предложил поставить ему памятник.