За весь период наблюдения в регионе зарегистрирован 641 летальный исход.

По информации на 25 января, ещё шесть жителей Владимирской области скончались от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. За весь период наблюдения в регионе зарегистрирован 641 летальный исход.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 19837 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки вылечились 111 человек.