Ведущий нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин, который забросил в ворота Нью-Джерси Дэвилз 700-ю шайбу в своей заокеанской карьере, получит от команды-соперницы в подарок сетку от ворот, в которые влетел гол.

Ведущий нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который забросил в ворота "Нью-Джерси Дэвилз" 700-ю шайбу в своей заокеанской карьере, получит от команды-соперницы в подарок сетку от ворот, в которые влетел гол."Получил шайбу, получил клюшку, а теперь – сетку. Большое спасибо, "дьяволы!" – говорится в сообщении официального Twitter "Вашингтона". Ранее Овечкину передали в качестве трофеев в память о знаменательном дне и клюшку, которой он играл против "Нью-Джерси", и сам каучуковый диск. 34-летний россиянин – восьмой игрок в истории НХЛ, которому покорилась эта отметка.https://t.co/fYUJXDVpwr pic.twitter.com/3cQRin4C1q— New Jersey Devils (@NJDevils) February 24, 2020