Газпромовский трубоукладчик Академик Черский изменил пункт назначения с Сингапура на Коломбо (Шри-Ланка), о чем свидетельствуют данные Marine Traffic и Vesselfinder.

Газпромовский трубоукладчик "Академик Черский" изменил пункт назначения с Сингапура на Коломбо (Шри-Ланка), о чем свидетельствуют данные Marine Traffic и Vesselfinder.При текущей скорости судно прибудет в порт Коломбо 18 марта, пока же оно идет по направлению к Сингапуру."Академик Черский" при дополнительной подготовке может стать вариантом достройки "Северного потока-2", об этом говорил министр энергетики России Александр Новак."Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США и Украина протестуют против строительства.