Буддисты всего мира отмечают Сагаалган - Новый год по лунному календарю. С праздником российских буддистов поздравил президент. Наступление Нового года по восточной традиции отмечают в течение месяца.

Буддисты всего мира отмечают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. С праздником российских буддистов поздравил президент. Наступление Нового года по восточной традиции отмечают в течение месяца. Как правильно начать так называемый "белый месяц"?Эти молитвы на тибетском языке во всех буддистских храмах страны звучат один раз в год. По лунному календарю наступает Сагаалган, в переводе с бурятского — "праздник белого месяца"."Наступает домашний легкий Год мыши. И мы дальше будем идти по жизни. Хочу пожелать, чтобы будущий год принес нам больше радости, хорошего настроения, чтобы у нас были успехи", — сказал Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России.В Бурятии главное таинство — в Иволгинском дацане. Этот храм считается центром буддийского духовенства России.В соседней Туве праздновать начинают с пяти часов утра. Зажигают ритуальный костер. В Туве коллективному молению при восходящем солнце придают огромное значение. Люди очищаются от негатива и просят богов о счастье, здоровье и благополучии.Днем на главной площади Кызыла — народные гулянья. Поднимают 120-килограммовый камень, перетягивают канат, набивают тувинский воланчик и арканят деревянного коня.В Забайкальском крае буддисты во время чтения мантр, проходят ровно столько кругов, сколько им лет, вокруг ритуальной ступы. При этом буряты плюсуют к своему возрасту еще один год, считая, что жизнь в человеческом обличье зародилась еще в утробе матери."Молебен посвящен, чтобы жителям нашего края и всем живым существам жилось хорошо", — пояснил Бадма-лама Цыбиков, настоятель Агинского дацана.На Байкале праздник отметили традиционно у подножья скалы Шаманка на острове Ольхон.Традиции празднования Сагаалгана уходят своими корнями в далекое прошлое. На столах обязательно должно быть много мучных и молочных продуктов. Как символ всего светлого.Практически весь поселок Хужир спустился на лед отпраздновать приход весны по лунному календарю. Соревновались в традиционной бурятской борьбе. Выбирали и лучшего по разбиванию хребтовой коровьей кости. В завершении все взялись за руки в общем хороводе и станцевали древний национальный бурятский танец ехор.В танце ехор принять участие может любой желающий, вот и наша съемочная группа стала частью танца жителей острова Ольхон.Традиционно праздновать Сагаалган положено целый месяц. Все это время принято ходить в гости и поздравлять друг друга с наступлением нового года.