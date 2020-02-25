45 из 50 ракет, выпущенных из палестинского анклава сектора Газа, перехвачено израильской системой ПРО Железный купол. Это 90 процентов от запусков.

45 из 50 ракет, выпущенных из палестинского анклава сектора Газа, перехвачено израильской системой ПРО "Железный купол". Это 90 процентов от запусков.В Сдероте, Ашкелоне и пограничных районах звучат сигналы воздушной тревоги. В Слероте даже нашли осколки снаряда на детской площадке, никто не пострадал. На юге страны отменили школьные занятия, передает РИА Новости.Танки и самолеты ЦАХАЛ атакуют цели "Исламского джихада" (запрещено в России). В районах, граничащих с Газой, перекрыты дороги.