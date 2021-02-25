Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в иномарку и начал движение...

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Марьино задержал подозреваемого в угоне иномарки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 30-летний мужчина, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля, припаркованного на улице Марьинский парк. Сумма ущерба составила 700 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого – 34-летнего местного жителя, который является знакомым семьи потерпевшего.Установлено, что супруга заявителя приехала на машине мужа к знакомой. Родственник приятельницы воспользовался ситуацией и тайно взял ключи от автомобиля из кармана верхней одежды женщины. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел в иномарку и начал движение. Не справившись с управлением, мужчина совершил ДТП, повредив при этом семь машин, припаркованных во дворе. Владельцы поврежденных транспортных средств обратились с заявлениями в полицию. Иномарка заявителя, также получившая повреждения, возвращена законному владельцу.По данному факту дознанием ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18