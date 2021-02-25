ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает без вести пропавшую Колесник Людмилу Михайловну, 1961 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает без вести пропавшую Колесник Людмилу Михайловну, 1961 года рождения, которая в декабре 2012 года ушла из дома в районе Марьино и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 155 см, глаза светлые, волосы темные, плотного телосложения.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: (495) 709-26-02, (495) 709-10-00 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18