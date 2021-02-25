Сообщил сегодня на традиционном брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 33 регионе стабилизировалась. Сообщил сегодня на традиционном брифинге, посвященном эпидситуации в регионе, первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Показатели заболеваемости распределены по районам не равномерно. В 10 из 18 муниципальных образованиях Владимирской области наблюдается превышение средне областного показателя заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения. Это Гусь-Хрустальный, Меленки, Кольчугино, Суздаль, Петушки, Муром, Киржач, Красная Горбатка, Судогда и Владимир. Главам муниципальным образований поручено провести анализ ситуации и доложить о причинах на следующем заседании оперативного штаба.По суточному показанию заболеваемости коронавирусом Владимирская области находится на 32 месте среди субъектов РФ.