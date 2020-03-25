Бывший главврач самарской больницы имени Пирогова осужден за денежные махинации. Приговор Валерию Кириллову вынес суд Октябрьского района. Об этом сообщает ГТРК Самара.

Бывший главврач самарской больницы имени Пирогова осужден за денежные махинации. Приговор Валерию Кириллову вынес суд Октябрьского района. Об этом сообщает ГТРК "Самара".Кроме него, по обвинению в махинациях с деньгами больницы на скамье подсудимых оказались еще две сотрудницы медучреждения: начальник отдела кадров Анна Дорофеева и главный бухгалтер Оксана Рыжкова. Фиктивно трудоустроивая сотрудников, они начисляли им зарплаты — в период с ноября 2014-го по май 2017-го. Всего, таким образом, было перечислено более двух миллионов рублей, уточняет "Волга Ньюс" со ссылкой на СУ СК РФ по Самарской области.В результате все обвиняемые получили условные сроки: Валерий Кириллов — 5 лет лишения свободы, другие две фигурантки – по два с половиной года.