Суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве.

Представитель СК по Камчатскому краю Елена Матафонова сообщила, что суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве.По словам представителя, домашний арест продлен по ходатайству следствия в связи с тем, что Иваненко может воздействовать на свидетелей по делу. Подозреваемый не стал обжаловать это решение, передает ТАСС.Виталий Иваненко почти три года занимал пост главы Петропавловска-Камчатского. В декабре 2019 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.