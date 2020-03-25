Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год. Причина – пандемия коронавируса.

Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год. Причина – пандемия коронавируса.Решение было принято во время телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента МОК Томаса Баха.Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа, но из соображений безопасности МОК выпустил специальный релиз, в котором сообщил о переносе Олимпиады.Мы должны обеспечить здоровье участников и зрителей, поэтому Олимпийские и Паралимпийские игры переносятся на 2021 год. Соревнования сохранят названия Олимпиада-2020 и Паралимпиада-2020.Олимпийский огонь, зажженный в Олимпии, также будет хранится в Японии.