Женщина устроила массовое ДТП в Челябинской области. 37-летняя жительница Чебаркуля намерено протаранила автомобиль своего мужа, задев при этом еще три машины, сообщает ГТРК Южный Урал.

Женщина устроила массовое ДТП в Челябинской области. 37-летняя жительница Чебаркуля намерено протаранила автомобиль своего мужа, задев при этом еще три машины, сообщает ГТРК "Южный Урал".Как выяснилось, между супругами произошла крупная ссора, после чего жена решила отомстить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения она села за руль внедорожника "Фольксваген Туарег" и, набрав скорость, врезалась в автомобиль, принадлежащий ее супругу. Помимо иномарки пострадали еще три машины, припаркованные на этой же стоянке – "Фольксваген Поло", "Форд Фокус" и "ВАЗ-2108".Больше всего в аварии получил повреждения "Фольксваген Поло" – он был буквально вдавлен в стену. Прибывшие на место ЧП сотрудники ГИБДД зафиксировали все имеющиеся повреждения. Против виновницы ДТП составили протокол по статье "Управление автомобилем в состоянии опьянения".Теперь обиженная женщина может лишиться водительских прав. Кроме того, ей придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. В противном случае ее ожидает 15 суток административного ареста.