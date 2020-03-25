На острове Пасхи в Тихом океане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сказано в сообщении совета острова. Состояние заболевшего оценивается как стабильное.

На острове Пасхи в Тихом океане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сказано в сообщении совета острова, размещенном в Facebook.В нем говорится, что заразился взрослый человек, его состояние оценивается как стабильное.Власти острова призвали граждан соблюдать меры профилактики: как можно чаще мыть руки, носить медицинскую маску, держаться друг от друга на безопасном расстоянии и, по возможности, перейти на режим самоизоляции.Остров Пасхи – территория Чили, где зафиксировано более 900 случаев заражения коронавирусом. В государстве введен комендантский час.Ранее 23 марта сообщалось, что центр пандемии COVID-19 смещается из Европы в США. О стремительном распространении вируса в Штатах сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).