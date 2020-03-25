Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите Большой двадцатки посредством видеосвязи. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите "Большой двадцатки" посредством видеосвязи. Об этом сообщается на сайте главы государства.Экстренный саммит состоится в четверг, 26 марта. Он будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также ее влиянию на мировую экономику.Ранее стало известно о подготовке к саммиту G-20 в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что инициатива об его проведении поступила от Саудовской Аравии. Организация видеосвязи станет первым подобным опытом.