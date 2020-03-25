В отдельных районах Челябинской области все еще занимаются подледным ловом. Южноуральский рыбак сегодня поделился в соцсетях фотографиями необычной добычи на реке Иртыш.

В отдельных районах Челябинской области все еще занимаются подледным ловом. Южноуральский рыбак сегодня поделился в соцсетях фотографиями необычной добычи на реке Иртыш.Выловленной рыбы много, но среди нее внушительных размеров щука. Эту рыбу часто называют речной акулой, благодаря строению зубов. Они такие огромные, что похожи на челюсти морских хищников.Максим уже ловил зимой рыбу больших размеров. Однако такому речному чудовищу палец в рот не клади. Как видно на фото, в длину щука почти догоняет рост самого рыбака. Известно, сообщает ГТРК "Южный Урал", что вес некоторых особей этого вида достигать 45 килограммов.Отметим, Иртыш — река довольно интересная и богатая. Она протекает по территории трех стран — КНР, России и Казахстана, и является самым длинным притоком Оби. А еще Иртыш один из самых чистых и слабоминерализированных в мире водоемов. В реке водятся: стерлядь, сибирский осетр, лососевые виды, карповые и различные тресковые.В прошлом году в соцсетях пользовалась популярностью фотография, на которой рыбак достал из Иртыша длинное чудище, среднее между угрем и змеей. Позже пользователи определили, что это всего лищь редко встречающаяся пресноводная минога.