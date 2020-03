Авторы симулятора Plague Inc., в котором нужно заразить смертоносным вирусом и уничтожить все население Земли, теперь позволят спасти мир

Компания Ndemic Creations — разработчик популярного симулятора Plague Inc., в котором нужно заразить смертоносным вирусом и уничтожить все население Земли, — позволит игрокам сменить сторону. По словам авторов хита, вскоре в игре появится спецрежим, в котором пользователи, напротив, должны будут спасать мир от вспышки глобального заболевания.Обновление готовится при участии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в знак солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В нем игрокам предстоит координировать работу спецслужб, налаживать систему здравоохранения и отправлять людей на карантин.Новая версия Plague Inc. будет бесплатной для всех, пока эпидемия не пойдет на спад, пообещали представители британской студии. Сроки выхода апдейта уточнят позднее.Вместе с этим представители Ndemic Creations заявили, что от лица всех игроков пожертвуют $250 тысяч на помощь пострадавшим от заболевания. Эту сумму распределят между Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Фондом солидарности и реагирования по борьбе c COVID-19, учрежденным ВОЗ.27 февраля Plague Inc. пропала из магазинов приложений App Store и Xiaomi в Китае. Игру сочли неподобающей из-за наличия в ней "противозаконного контента". Незадолго до этого симулятор побил рекорды по количеству скачиваний.Ранее китайские власти неоднократно запрещали игры с контентом "для взрослых" либо затрагивающих чувствительные для Пекина политические вопросы. Plague Inc. же отличается научным подходом к теме, а в отзывах неоднократно отмечалось, что она имеет высокую образовательную ценность. Победить в ней можно, когда созданный игроком патоген окончательно уничтожает человечество. Игру на разных платформах скачали 130 миллионов раз.