После четырехлетнего перерыва телеканал Россия 1 предлагает зрителям долгожданную премьеру - шоу Танцы со звездами. На паркет вновь выйдут знаменитости, в числе которых звезды телевидения, эстрады, театра и кино.

После четырехлетнего перерыва телеканал "Россия 1" предлагает зрителям долгожданную премьеру — шоу "Танцы со звездами". На паркет вновь выйдут знаменитости, в числе которых звезды телевидения, эстрады, театра и кино.В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" примут участие Мария Порошина, Екатерина Варнава, Елена Летучая, Андрей Соколов, Артем Ткаченко, Алена Бабенко, Андрей Чернышов, Иван Стебунов, Петр Романов, Мария Ивакова. Им предстоит пройти путь от новичков до профессионалов вместе с танцорами Екатериной Осиповой, Евгением Папунаишвили, Инной Свечниковой, Денисом Тагинцевым и другими.Кроме того, участие в шоу примут Николай Цискаридзе, Игорь Рудник, Дарья Златопольская и Егор Дружинин.Зрители смогут окунуться в яркую танцевальную программу. Эффекта погружения удастся достичь с помощью показа на 360 градусов.Новый сезон шоу приготовил много сюрпризов и волнующих номеров. Смотрите "Танцы со звездами" в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 5 апреля, в 18:00 по московскому времени. Болейте за своих звездных фаворитов, делите с ними минуты творческого взлета, в котором будут как ошибки, так и триумфальные повороты.