Следственный комитет по Москве проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1980 года рождения. По предварительным данным, он скончался в операционном отделении частной медицинской клиники.

Следственный комитет по Москве проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины 1980 года рождения. По предварительным данным, он скончался в операционном отделении частной медицинской клиники.Как отмечается на сайте ведомства, пострадавший обратился в учреждение для проведения ринопластики (исправление деформаций носа). Частная клиника подозревается в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным СМИ, пострадавшим является 39-летний Артем Бурим — 10 мая ему могло бы исполниться 40 лет. Трагический инцидент произошел 23 марта.Как сообщает "Московский комсомолец", мужчина и его супруга страдали от храпа. На консультации врачи предложили Артему сделать двойную операцию — сделать пластику неба и исправить искривленную перегородку носа. Чтобы заманить пациента, медики столичной клиники предложили скидку в 50 процентов.Операция проводилась под общим наркозом. Супруга мужчины Виктория рассказала, что о смерти ей сообщили спустя десять часов. Врачи якобы все отрицают и предлагают несколько версий случившегося. Кто-то говорит, что мужчина успел выйти из наркоза, другие утверждают, что нет, а третьи вовсе заявляют, что Артем "повырывал" сам себе капельницы. При этом медики настаивают на том, что операция прошла успешно, невзирая на печальный исход, сообщает "Газета.Ru".На своей странице в Instagram Виктория выложила пост со снимком супруга, в котором отметила, что о лучшем муже мечтать и не могла. Кроме того, она чувствует себя виноватой, поскольку сама выбрала клинику, из которой ей не вернули супруга.Женщина намерена дождаться заключения из морга и обратиться за помощью в прокуратуру.У семейной пары два месяца назад родилась дочь. Кроме того, у мужчины остались двое детей от прошлого брака.