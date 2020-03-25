Земля уходит из-под ног нижегородцев. В Гагинском районе области произошло ЧП: там образовалась огромная воронка диаметром порядка 15 метров. Земля провалилась на участке, расположенном между жилыми домами. К счастью, пострадавших нет.

Земля уходит из-под ног нижегородцев. В Гагинском районе области произошло ЧП: там образовалась огромная воронка диаметром порядка 15 метров. Земля провалилась на участке, расположенном между жилыми домами. К счастью, пострадавших нет, передает ГТРК "Нижний Новгород"."Около 11 утра мы получили сообщение о карстовом провале в границах села Березники. На место инцидента отправилась оперативная группа. Привык на место спасатели зафиксировали размеры воронки. Общая площадь провала составила 176 квадратных метров, глубина — 10 метров и диаметр — 15 метров", — рассказали представители МЧС по Нижегородской области.Известно также, что провал образовался в 90 метрах от жилого дома. При этом чудом никто не пострадал. Материальный ущерб также отсутствует. Сейчас по периметру установлены ограждения. На месте будут дежурить сотрудники полиции.