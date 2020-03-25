Правительство России поручило регионам из-за коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Правительство России поручило регионам из-за коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.Как передает РИА Новости, такое решение принято после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.Тем же распоряжением кабинет министров страны отдал распоряжение субъектам РФ запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.Ранее сообщалось о том, что на совещании у президента России первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса Сергей Собянин сообщил, что объем тестирования в регионах очень низкий и реальной картины нет.По его словам, руководители регионов не понимают ситуации с уровнем распространения вируса.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На сегодняшний момент в разных странах мира инфицированы более 399 тысяч человек, почти 104 тысячи вылечились, более 17 тысяч скончались.