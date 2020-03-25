В Великобритании из-за рекомендации правительства о самоизоляции временно прекратили прием животных ветеринарные клиники и практикующие ветеринары.

В Великобритании из-за рекомендации правительства о самоизоляции временно прекратили прием животных ветеринарные клиники и практикующие ветеринары.Британская ветеринарная ассоциация сообщила, что неотложную помощь пациентам ветеринары продолжат оказывать.При этом на работе могут присутствовать только те сотрудники, которые будут непосредственно оказывать неотложную помощь. Сотрудники с административными обязанностями должны работать из дома, сообщает РИА Новости.В Великобритании с 24 марта действует карантин. Прогулки с собаками, как и занятия спортом на свежем воздухе, пока разрешены.