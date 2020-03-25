Наша соотечественница София Байрамова из итальянского Сан-Марино в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 рассказала, как ей поставили диагноз и о лечении в госпитале. По словам женщины, она пользуется перчатками и масками, которые привезла из России пять лет назад.

Наша соотечественница София Байрамова из итальянского Сан-Марино в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала, как ей поставили диагноз и о лечении в госпитале. По словам женщины, она пользуется перчатками и масками, которые привезла из России пять лет назад."В нашей семье с 8 марта за пять дней заболели все по цепочке. Держалась высокая температура — 38-39 градусов. Я ежедневно общалась с домашним врачом по телефону. Через неделю из скорой сообщили, что меня поставили в очередь на госпитализацию. Не дождавшись, сбила температуру и на своей машине поехала в больницу. Там у меня взяли все анализы. Через тридцать часов подтвердился коронавирус COVID-19", — уточнила София.Сейчас Байрамова находится в госпитале, в отделении вирусологии на 150 больничных мест. По ее словам, перчаток и масок там нет, к ней никто не может прийти из посетителей."Но в городе организована служба по доставке всего необходимого. Пользуюсь ею. К счастью, заболевание протекает в легкой форме", — подчеркнула София.Наша соотечественница также отметила, что в городе повсеместно царит паника: "Улицы пустые, люди шарахаются друг от друга, боятся подойти".Италия оказалась на первом месте в Европе по распространению коронавируса, опередив по количеству жертв Китая. Сейчас в стране насчитывается уже более 63 тысяч заболевших.В качестве помощи для борьбы с пандемией Россия отправила в Италию 14 военно-транспортных самолетов Ил-76. Они доставили в эпицентр коронавируса средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе "КамАЗов" для дезинфекции транспорта и улиц. Помогать бороться с инфекцией итальянцам будут более ста российских вирусологов.