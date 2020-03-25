На Ямале уроженку Украины обвинили в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Как сообщили ГТРК Ямал представители Уральской транспортной прокуратуры, женщина упаковала газовый пистолет модели ИЖ 79-8 в коробку из-под чая и в таком виде отправила посылку в Московскую область.

На Ямале уроженку Украины обвинили в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Как сообщили ГТРК "Ямал" представители Уральской транспортной прокуратуры, женщина упаковала газовый пистолет модели ИЖ 79-8 в коробку из-под чая и в таком виде отправила посылку в Московскую область. Бандероль предназначалась ее сводному брату.Однако отправление не прошло проверку в грузовом терминале аэропорта в Ноябрьске. В итоге против женщины возбудили уголовное дело. Материалы сейчас направлены на рассмотрение в суд. Нарушительнице может грозить до 2 лет тюрьмы.