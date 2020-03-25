Опираясь на данные об уровнях прожиточного минимума в нынешней России и Советском Союзе 60-х – 70-х годов прошлого века, аналитики пришли к неожиданным выводам. Скажем, за цену Волги ГАЗ-21 сейчас можно было бы приобрести упакованную Toyota Camry.

Опираясь на данные об уровнях прожиточного минимума в нынешней России и Советском Союзе 60-х - 70-х годов прошлого века, аналитики пришли к неожиданным выводам. Скажем, за цену "Волги" ГАЗ-21 сейчас можно было бы приобрести "упакованную" Toyota Camry.Исследователи "Российской газеты" подсчитали, что при прожиточном минимуме в 40 рублей на 1965 год и в 11 185 рублей в 2020-м советский рубль является эквивалентом 279,6 нынешних российских рублей. Опираясь на этот коэффициент, они и пересчитали цены самых популярных автомобилей Советского Союза.Скажем, ГАЗ-21 "Волга" на момент завершения производства продавалась в розничной сети за 8 500 рублей. Сейчас это 2 376 000 рублей и, соответственно, за такую сумму можно присмотреться к Toyota Camry или Skoda Superb. За тольяттинскую "Копейку" просили 5 620 рублей, которые в нынешнее время равнозначны 1 470 000 рублей - или вариантам наподобие Skoda Octavia и Renault Arkana.ГАЗ-21 "Волга""Москвич-412" был несколько дешевле: в 1975 году государство повесило на него ценник, на котором было указано число 4 936 рублей. "На наши деньги" это чуть более 1 380 000 рублей, и значит, сейчас можно было бы прицениться к Hyundai Elantra или одной из базовых модификаций Nissan Qashqai.Самый доступный на тот момент полноценный автомобиль - это "ушастый" ЗАЗ-966, стоивший три тысячи советских рублей. Переводим эту сумму в российский эквивалент, получаем 838 800 рублей и виртуально отправляемся за Renault Sandero Stepway или базовой Skoda Rapid. Что до внедорожников, то тогдашний УАЗ-469 при цене в полновесные 7 тысяч рублей сейчас оказался бы эквивалентом неплохо оснащенной Toyota RAV4.