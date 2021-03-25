По предварительным данным, злоумышленники в сети Интернет предлагали свои услуги по оформлению договоров социального найма с возможностью последующей приватизации квартир...

«Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве задержали участников группы, подозреваемых в хищении денежных средств граждан под предлогом оказания помощи в подготовке документов на недвижимость.По предварительным данным, злоумышленники в сети Интернет предлагали свои услуги по оформлению договоров социального найма с возможностью последующей приватизации квартир. При этом в общении с клиентами они ссылались на знакомства в органах власти города Москвы.После получения денег аферисты прерывали контакты и не выходили на связь. Установлено, что реальных возможностей выполнить услуги они не имели, а полученные суммы похищали. Подозреваемые действовали согласно разработанному плану, распределив между собой роли.В результате оперативно-розыскных мероприятий в столице при силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали двоих активных участников группы, в том числе предполагаемого организатора – местную жительницу.Следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты договоры купли-продажи, доверенности, досудебные соглашения, расписки в получении денежных средств, черновые записи.Следствием установлена причастность фигурантов к 3 фактам противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный обманутым гражданам, превышает 3 млн рублей.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников и всех криминальных деяний группы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк