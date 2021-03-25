При личном досмотре у задержанного обнаружен и изъят полимерный сверток, в котором находилось 30 однотипных свертков с порошкообразным веществом внутри...
В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудники полиции на улице Лавриненко задержали 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта наркотического средства.
При личном досмотре у задержанного обнаружен и изъят полимерный сверток, в котором находилось 30 однотипных свертков с порошкообразным веществом внутри. Согласно результатам проведенного исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой свыше 66 граммов.
Установлено, что пакетики были расфасованы подозреваемым для дальнейшего распространения путем закладок.
Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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