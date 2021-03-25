При личном досмотре у задержанного обнаружен и изъят полимерный сверток, в котором находилось 30 однотипных свертков с порошкообразным веществом внутри...

В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудники полиции на улице Лавриненко задержали 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта наркотического средства.При личном досмотре у задержанного обнаружен и изъят полимерный сверток, в котором находилось 30 однотипных свертков с порошкообразным веществом внутри. Согласно результатам проведенного исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой свыше 66 граммов.Установлено, что пакетики были расфасованы подозреваемым для дальнейшего распространения путем закладок.Следственным отделением территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18