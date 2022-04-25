Подробности по расписанию составов пассажиры могут уточнить в ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также на вокзалах.

Во Владимирской области на лето вводятся дополнительные поезда для дачников. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.С 29 апреля увеличится количество электричек, следующих по маршруту «Владимир – Ковров». Корректировки внесены специально перед майскими праздниками, для удобства огородников.Подробности по расписанию составов пассажиры могут уточнить в ОАО «РЖД» по номеру: 8 (800) 775-00-00, а также на вокзалах.