Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет подмосковные Химки. Главный тренер казанцев Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча с химчанами.

Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет подмосковные "Химки". Главный тренер казанцев Димитрис Прифтис поделился ожиданиями от матча с химчанами."Мы ожидаем еще более тяжелую игру, потому что "Химки" очень талантливая команда, которая играет очень разнообразно и при этом забивает, – заявил Прифтис, слова которого приводит пресс-служба УНИКСа. – Мы должны контролировать их игру, трехочковые броски, что не очень просто".Напомним, первая игра серии завершилась победой УНИКСа со счетом 96:91. Вторая игра противостояния состоится в пятницу, 24 мая и пройдет также в Казани, начало – в 19:00 по московскому времени.