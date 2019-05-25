В одном из розничных магазинов в Малом Коковинском переулке сотрудники полиции выявили факт розничной продажи 17-летней несовершеннолетней девушке алкогольной продукции...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Арбат задержали женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетней.В ходе проверочного мероприятия в одном из розничных магазинов в Малом Коковинском переулке сотрудники полиции выявили факт розничной продажи 17-летней несовершеннолетней девушке алкогольной продукции – банки коктейля 0,45 л с содержанием этилового спирта 6%.Полицейскими задержана продавец магазина – 38-летняя женщина, проживающая в столице. Установлено, что ранее был выявлен факт продажи женщиной алкогольного напитка 0,75 л с содержанием этилового спирта 7,5% несовершеннолетней девушке, в связи с чем, злоумышленница привлекалась к административной ответственности в виде штрафа по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60