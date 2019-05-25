Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший в заброшенном здании, где ранее располагался кожевенный завод.

Сотрудники МЧС локализовали пожар, возникший в заброшенном строении, где ранее располагался кожевенный завод.Информация о возгорании поступила сегодня, 25 мая, около 10 утра. Площадь пожара, по сообщению пресс-службы МЧС, достигала тысячи квадратных метров.К настоящему времени пламя удалось локализовать силами 29 пожарных при поддержке девяти единиц техники.В результате происшествия никто не пострадал.