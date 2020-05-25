Народный банк Китая ослабил курс национальной валюты жэньминьби до минимальной с февраля 2008 года отметки.

Народный банк Китая ослабил курс национальной валюты жэньминьби до минимальной с февраля 2008 года отметки. По данным китайского регулятора, за сутки планка опустилась на 270 б. п., составив 7,1209."Юань продолжает колебаться на приемлемом уровне, сохраняя стабильность в соответствии с проводимой КНР монетарной политикой", — цитирует ТАСС комментарий ведущего экономиста китайского представительства международного инвестиционного банка UBS Вана Тао. При этом эксперт полагает, что в перспективе валюта Поднебесной "продолжит сохранять гибкую амплитуду колебаний".Аналогичный прогноз еще в феврале давал экономист инвестиционного банка "Цай Фу чжэн цюань" У Чаомин. Тогда НБК вернулся к ослаблению курса жэньминьби в феврале этого года, взяв паузу с 25 декабря 2019 года."В 2020 году, как ожидается, возрастет амплитуда колебаний юаня, однако сильного обесценивания китайской валюты прогнозировать не стоит, как и значительного ее удорожания", – прокомментировал тогда ситуацию У Чаомин. Однако в феврале эксперты еще не могли в полной мере оценить масштабы последствий вспышки коронавируса, переросшей в пандемию, и эксперт не исключал резкого оживления экономики КНР в I-II кварталах, при котором было бы возможно и укрепление юаня.