Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси рассказал о том, как главный тренер его национальной команды Луи ван Гал ударил его во время матча чемпионата мира в 2014 году.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси рассказал о том, как главный тренер его национальной команды Луи ван Гал ударил его во время матча чемпионата мира в 2014 году.По словам футболиста, это произошло в 1/4 финала, когда основное и дополнительное время встречи с Коста-Рикой завершилось вничью – 0:0. В концовке ван Перси начал испытывать судороги, после чего ван Гал сказал, что меняет его, но Робин отказался уходить с поля перед серией пенальти."Мы собрались командой в стороне, ван Гал неожиданно ударил меня, затем похлопал меня по рукам и сердито сказал: "Никогда так не делай. Теперь забудь об этом и забей пенальти" – приводит слова ван Перси Voetbal International.Тогда встреча завершилась победой нидерландцев, в составе которых пенальти реализовали ван Перси, Арьен Роббен, Уэсли Снейдер и Дирк Кейт. В полуфинале подопечные ван Гала по пенальти уступили Аргентине, а победителем турнира стала Германия.