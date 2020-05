Победой сборной Латвии завершился виртуальный чемпионат мира по хоккею с шайбой. В финале латыши оказались сильнее Финляндии. В матче за бронзовые медали чехи переиграли словаков.

Результаты турнира основаны на голосовании болельщиков в социальных сетях. Как сообщает пресс-служба международной федерации хоккея, виртуальное соревнование прошло по расписанию реального чемпионата мира, который должен был пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне, но был отменен из-за угрозы распространения коронавируса.With a final score of 8-5, @lhf_lv get the win over @leijonat and are the #IIHFVirtualWorlds champions! pic.twitter.com/FGOdHzpi9v— IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2020Российская команда на групповой стадии обыграла Швейцарию, Норвегию, Италию, Казахстан, США, но проиграла Финляндии, Латвии и с 11 очками вышла с четвертого места в четвертьфинал, где уступила Чехии.Ранее международная федерация хоккея опубликовала состав всех групп предстоящего в 2021 году чемпионата мира. Таким образом, своих соперников узнала и сборная России. Старт следующего мирового первенства намечен на 7 мая 2021 года.