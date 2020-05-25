Соответствующий законопроект ужесточения наказания за аварии без водительских прав сейчас прорабатывается в Госдуме.

Соответствующий законопроект ужесточения наказания за аварии без водительских прав сейчас прорабатывается в Госдуме.По новому законопроекту, устроившему ДТП водителю без прав будет грозить до 15 лет тюрьмы, если его действия повлекли тяжелые последствия, сообщил РИА Новости первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ("Единая Россия")."Если мы приравняем эти действия (езду без прав) к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить. Он скажет: "Сам научился", - а может, он и не умеет этого делать. И в любом случае он не имеет на это разрешения, а он сел, и у него в руках две-три тонны железной смерти. Соответствующий законопроект находится в разработке", - сказал Лысаков.Депутат заявил, что нарушители ПДД с права или без них несут одинаковую ответственность, хотя лица "бесправные" даже опаснее. И добавил, что "когда за руль садится человек, который непонятно где обучался - он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал - то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу".Таким образом, за счет внесения измений в части 2, 4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса автор законопроекта предлагает приравнять аварии без прав к умышленному нанесению тяжкого вреда или смерти одного или нескольких человек. Для этого в УК планируется добавить пункты "в" (нарушение совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами) и "г" (нарушение совершено лицом, лишенным права управления транспортными средствами).Сейчас к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем пьяным или уехавшим с места ДТП. И за это, в зависимости от тяжести последствий, сейчас можно лишиться свободы на срок от 3 до 15 лет.Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года.