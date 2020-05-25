Россияне, которые ранее не могли вернуться на родину с острова Фиджи, прилетели в Москву. Историю возвращения туристов, похожую на киносюжет рассказала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россияне, которые ранее не могли вернуться на родину с острова Фиджи, прилетели в Москву. Историю возвращения туристов, похожую на киносюжет рассказала на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД HA Мария Захарова.За помощью с вывозом россиян с Фиджи к ней обратились еще в марте. Шанс подвернулся, когда Ханты-Мансийский автономный округ направил самолет в Юго-Восточную Азию. На борт взяли шесть экипажей, чтобы "без ночевок совершить марш-бросок до двух азиатских стран и сделать дополнительный крюк на Фиджи".Но когда самолет уже приземлился в Азии, власти Фиджи не дали разрешение на полет. В итоге чтобы попасть на борт, россиянам пришлось следовать особому плану МИД, который зависел от множества обстоятельств, которые, как утверждает Мария Захарова, должны были "сложиться все до единого: визы, транзиты, стыковки, встречи, финансы".