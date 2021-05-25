При осмотре квартиры подозреваемого сотрудники полиции изъяли патроны, револьвер системы «Наган-С» и 10 свертков с наркотическим средством...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы по подозрению в хранении наркотиков и револьвера», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний мужчина из ближнего зарубежья. При осмотре квартиры, где он проживает на 1-й Нововатутинской улице, сотрудниками полиции изъяты 4 патрона, 1 гильза и револьвер системы «Наган-С». Согласно проведенной экспертизе данное оружие является огнестрельным, патроны боевыми, а гильза является частью патрона 7,62 мм к револьверу.Также на балконе обнаружена сумка, в которой находилось 10 свертков с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что изъятый материал является марихуаной, массой около 800 граммов.По данному факту ОД МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве