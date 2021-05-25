25.05.2021

2021-05-25 14:35:43

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (18(9764) от 25 мая 2021 года).

В «ЯБЛОЧКО»

Состоялся лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, который проходил с 12 по 14 мая и определил самых метких сотрудников столичной полиции. Читайте на странице 2.



НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО ПРЕСТУПНИКА

Столичная полиция присоединяется к проекту МВД России «Предупреждён — значит вооружён». Московские правоохранители напоминают: не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах. Читайте на странице 2.



ЖИЗНЬ — НЕ ТЕАТР

Сотрудники ГИБДД УВД по ЦАО провели в Театральном художественно-техническом колледже на улице Радио рейд «Родительский патруль». Продолжение на странице 3.



РОЖДЁННЫЙ В ДОРОГЕ

Сотрудники 3-го отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве капитаны полиции Виктор ОДИНОЧКИН и Сергей СЫСОЕВ оказали помощь женщине, у которой роды начались прямо в машине. Читайте на странице 3.



«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

В Москве прошёл 43-й ежегодный городской слёт юных инспекторов движения. Его организаторами по традиции выступили Департамент образования и науки города Москвы и столичная Госавтоинспекция. Читайте на странице 3.



«КАСТРЮЛЬКИНЫ ДЕЛА»

Утверждение о том, что ОМВД России по району Щукино держится на двух «китах» — следственном отделении и отделении дознания, — может показаться спорным. «В отделе много подразделений, и все они исправно функционируют», — возразит читатель и, конечно, будет прав. Читайте на странице 4.



РАДИ УЛЫБКИ РЕБЁНКА

31 мая отмечается День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел. Подробности читайте на странице 5.



ОБЩЕСТВУ «МАРИЯ» РАДЫ В КАЖДОМ ДОМЕ!

Благотворительное общество «Мария», основателем и президентом которого является Ольга Владимировна МУРАШЕВА, с 1991 года помогает семьям московских стражей правопорядка. Читайте на странице 6.



ЗАКОН ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

На государственном уровне уже не первый год обсуждается законопроект, направленный на защиту жертв домашнего насилия. Однако дальше обсуждений дело никак не идёт — закон не принят и у него всё ещё много противников. Читайте на странице 7.



БИЗНЕС НА ДЫРАХ В АСФАЛЬТЕ

Буквально на днях стало известно о необычном уголовном деле, принятом к производству в одном из столичных следственных подразделений. Точнее будет сказать, что необычным его делает придуманный фигурантами способ преступления. Читайте на странице 7.



ОТЛОЖЕННАЯ МЕСТЬ

В один из весенних вечеров 4 года тому назад, а точнее, 26 апреля 2017 года, полиция приняла звонок об обнаружении трупа женщины, застреленной на лестничной клетке многоэтажки на Алтуфьевском шоссе. Убитой оказалась Наталья Вавилина, 40-летний адвокат, жившая в этом доме с дочкой и пожилой матерью. Читайте на странице 8.



ПОПРОШАЙКИ ОНЛАЙН

Мне написал друг в социальной сети и попросил скинуть денег на карту. Через час пишет: «Извини, взломали», а деньги-то ушли. Продолжение на странице 9.



КОНТРОЛЬ — ОРУЖИЕ ЗАЩИТЫ

Многие из числа опубликованных нами материалов описывали случаи, когда рядовые москвичи в одночасье становились потерпевшими от физического насилия. Ранее и мухи не обидев, вы можете оказаться жертвой уличных хулиганов, грабителей, насильников — словом, людей, которым не понравился ваш внешний вид (или, наоборот, чересчур понравился), взгляд, манера поведения. Читайте на странице 9.



ОБРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ

24 мая наша страна отметила День славянской письменности и культуры. Этот праздник позволяет нам в очередной раз обратиться к истокам отечественной истории, почувствовать связь с такими исполинами нашего народа, как Александр Пушкин, Лев Толстой, Николай Карамзин и многими другими — всеми теми, кто разговаривал на русском языке, совершенствовал его, кто создал с его помощью великую мировую литературу и культуру. Подробности читайте на странице 9.



КАК СЕГОДНЯ ОХРАНЯЮТ ШКОЛЫ В МОСКВЕ?

Приходя в школу, родители первым видят охранника. На его плече могут быть разные нашивки: «СТАРК», «Щит», «Спец-Групп» и т. д. Как разобраться, что за ЧОП охраняет школу? И есть ли вообще между ними разница? Читайте на странице 10.



ОШИБКА ИЛИ ПОПЫТКА ОБМАНУТЬ?

Клиенту Сбербанка москвичке Ольге М. поступило СМС-сообщение о зачислении на карту незначительной денежной суммы. В личном кабинете пользователя «Сбербанк Онлайн» она убедилась в правдивости начисления денег, но реквизиты плательщика ей не сказали ни о чём. Вскоре после этого раздался звонок с просьбой от неизвестного ей звонившего вернуть деньги, «переведённые по ошибке». Продолжение на странице 11.



«НАХИМИЧИЛИ»

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ В Тимирязевском районном суде завершено слушание уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и заработавших на этом не менее 171 млн рублей. Читайте на странице 11.



А ВОТ ЗА ВАСЬКУ И ЛЮСЬКУ ПРИДЁТСЯ ПОСИДЕТЬ

В Хамовническом районном суде Москвы за убийство кота по кличке Васька и кошки по кличке Люська мужчина получил реальный срок лишения свободы: за содеянное подсудимый должен будет провести год в колонии-поселении. Читайте на странице 11.



«ПРИМИТЕ СЕРДЦЕМ!»

На плацу УВД по ЮЗАО новое пополнение подразделений полиции округа приведено к Присяге. В торжественной обстановке клятву верности молодых сотрудников Закону приняли помощник начальника окружного УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Сергей СОРОКИН и заместитель председателя Совета ветеранов УВД капитан милиции Константин ИВАНОВ. Читайте на странице 12.



«ДУША ГРАЖДАНСТВА И ВСЕХ ДОБРЫХ ПОРЯДКОВ»

На груди полицейского-водителя комендантского взвода Отдела МВД России по району Академический прапорщика полиции Сергея ГАЛЕПЫ светится памятная юбилейная медаль МВД России «300 лет российской полиции». Сергей Николаевич говорит, что получил награду с портретом Петра Первого пару лет назад и только тогда всерьёз задумался об истории службы, которой посвятил более 30 лет своей жизни. Читайте на странице 12.



ОПАСНОСТЬ — ЭТО ПУСТЯК

В Центральном доме кинематографистов состоялась церемония вручения третьей профессиональной премии «Альтер Эго» Гильдии каскадёров России за лучшие достижения в трюковом кино. Мероприятие было приурочено ко Дню каскадёра, который отмечается 28 апреля. Читайте на странице 13.



ГОРЯЧИЙ ДЕКАБРЬ 1905-ГО

Генерал-лейтенант Георгий Петрович фон Медем занимал должность московского градоначальника с июля 1905 по январь 1906 года. Ему довелось руководить полицией города в самые жаркие месяцы Первой русской революции, апофеозом которой стало Декабрьское восстание в Москве. Читайте на страницах 14-15.



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