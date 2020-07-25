Сотрудники полиции задержали нарушителей общественного порядка

Сотрудниками полиции в ходе ОРМ задержано 8 человек по подозрению в совершении противоправных деяний. 24 июля этого года на территории г. Москвы произошли конфликтные ситуации между гражданами. В одной из них в ТиНАО мужчине причинены телесные повреждения, также повреждено остекление магазина. В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых. В свою очередь сообщаем, что московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет.