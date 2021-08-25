В ходе проверки документов автоинспекторы обратили внимание, что мужчина заметно нервничал, а его поведение не соответствовало складывающейся обстановке...

Сотрудники 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали водителя иномарки по подозрению в незаконном обороте наркотиков.Во время несения службы сотрудниками ГИБДД в районе Рязанского проспекта был остановлен автомобиль «Фольксваген» под управлением 40-летнего мужчины.В ходе проверки документов автоинспекторы обратили внимание, что мужчина заметно нервничал, а его поведение не соответствовало складывающейся обстановке, в связи с чем появились подозрения, что при нем могут находиться запрещенные вещества или предметы.Сотрудниками дорожно-патрульной службы было принято решение вызвать следственно-оперативную группу. В ходе досмотра автомобиля под водительским сиденьем был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом внутри.Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в ОМВД России по району Новокосино г. Москвы.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятое вещество массой около 500 г содержит в своем составе наркотическое средство – N-метилэфедрон.Следственным отделом ОМВД России по району Новокосино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозревеамого избрана мера пресения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81