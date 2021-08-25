МВД России напоминает участникам дорожного движения, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдения установленных правил и экипировки средствами защиты...

«За семь месяцев 2021 года на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности – электросамокаты. Два человека погибли, 57 получили травмы. Стоит отметить, что почти 80 процентов этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.МВД России напоминает участникам дорожного движения, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдения установленных правил и экипировки средствами защиты», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк