Для сотрудников полиции провели занятие по действиям в типовых и экстремальных ситуациях...

У Сергея Бадюка за плечами множество регалий в спорте, он добился успеха в таких сферах как бокс, каратэ и пауэрлифтинг. В ходе карьеры выходили авторские программы о жизни бойцов, где ведущий рассматривает вопросы физической культуры, создания идеальной фигуры.О физической подготовке, элементах самозащиты без оружия он знает не понаслышке. С опытом и знаниями он приехал в столичный Главк полиции, чтобы провести мастер-класс для московских полицейских.Для сотрудников полиции провели занятие по действиям в типовых и экстремальных ситуациях, а именно те моменты, когда складывается нестандартное развитие оперативно-служебной деятельности.Сергей Бадюк подробно рассказал и продемонстрировал, как обезоружить противника, вооруженного пистолетом, когда угроза происходит на близкой дистанции. Помимо этого с ассистентом он подробно продемонстрировал, как происходит самозащита при угрозе холодным оружием.Спортсмен отметил, что интерес у сотрудников был явный, активный, задавались корректные вопросы. В завершение занятия он очень хорошо оценил подготовку сотрудников, которые выступили ассистентами и предложил провести дополнительные занятия, чтобы можно было донести до участников семинара больше информации.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве