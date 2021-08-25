Злоумышленник, находясь во дворе одного из домов на улице Большая Полянка, подошел к припаркованной машине марки «Мерседес Бенц» и проколол три шины автомобиля, после чего скрылся...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении колес иномарки.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь во дворе одного из домов на улице Большая Полянка, подошел к припаркованной машине марки «Мерседес Бенц», принадлежащей 35-летней москвичке. Из находящейся при нем сумки он достал заранее приготовленное шило и проколол три шины автомобиля, после чего скрылся.В результате проверочных мероприятий полицейские по месту проживания задержали подозреваемого – 59-летнего приезжего мужчину. У злоумышленника изъято два шила, которыми, с его слов, он повреждал колеса у автомобилей в центре столицы. Свои поступки мужчина объяснил якобы социальной несправедливостью.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60