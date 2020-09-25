В одном из случаев фигуранты за два часа совершили шесть краж дорогостоящего алкоголя.
В середине сентября текущего года в ОМВД России по Камешковскому району с сообщением о пропаже товара обратились представители одного из сетевых магазинов, расположенных в районном центре. По словам заявителей, неизвестными были похищены банки с кофе на сумму около 6000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже двух жителей Коврова.
Ранее судимые фигуранты, 45 и 39 лет, воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, похитили товар с полок в магазине, после чего скрылись. Похищенным злоумышленники пользовались сами.
В совершении аналогичного преступления подозревается житель города Электросталь. Фигурант, находясь в одном из магазинов в Юрьев-Польском, похитил алкоголь на сумму 2 500 рублей, и был задержан оперативниками спустя несколько дней после совершенной кражи.
Сообщения о пропаже товара несколько дней назад поступили в МО МВД России «Муромский» из нескольких сетевых магазинов. Представители торговых точек сообщали, что неизвестные похитили дорогостоящий алкоголь. Суммарный ущерб, причиненный собственникам, превысил 43 000 рублей.
Оперативники, опросив возможных очевидцев произошедшего, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что к хищениям могут быть причастны одни и те же фигуранты, передвигавшиеся на автомобиле. Злоумышленники - 18-и, 27-и 34-летний уроженцы одного из соседних государств - были задержаны сотрудниками полиции на территории соседнего региона.
В настоящее время установлена причастность фигурантов к шести эпизодам хищений товара, совершенных на территории Мурома 11 сентября в период с 7 до 9 часов вечера.
В настоящее время в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигурантов к совершению иных имущественных преступлений.