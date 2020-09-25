В одном из случаев фигуранты за два часа совершили шесть краж дорогостоящего алкоголя.

В середине сентября текущего года в ОМВД России по Камешковскому району с сообщением о пропаже товара обратились представители одного из сетевых магазинов, расположенных в районном центре. По словам заявителей, неизвестными были похищены банки с кофе на сумму около 6000 рублей.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к краже двух жителей Коврова.Ранее судимые фигуранты, 45 и 39 лет, воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, похитили товар с полок в магазине, после чего скрылись. Похищенным злоумышленники пользовались сами.В совершении аналогичного преступления подозревается житель города Электросталь. Фигурант, находясь в одном из магазинов в Юрьев-Польском, похитил алкоголь на сумму 2 500 рублей, и был задержан оперативниками спустя несколько дней после совершенной кражи.Сообщения о пропаже товара несколько дней назад поступили в МО МВД России «Муромский» из нескольких сетевых магазинов. Представители торговых точек сообщали, что неизвестные похитили дорогостоящий алкоголь. Суммарный ущерб, причиненный собственникам, превысил 43 000 рублей.Оперативники, опросив возможных очевидцев произошедшего, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что к хищениям могут быть причастны одни и те же фигуранты, передвигавшиеся на автомобиле. Злоумышленники - 18-и, 27-и 34-летний уроженцы одного из соседних государств - были задержаны сотрудниками полиции на территории соседнего региона.В настоящее время установлена причастность фигурантов к шести эпизодам хищений товара, совершенных на территории Мурома 11 сентября в период с 7 до 9 часов вечера.В настоящее время в отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигурантов к совершению иных имущественных преступлений.