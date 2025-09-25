Два пенальти, автогол и еще два уверенных мяча. «Торпедо-Владимир» разгромило футболистов из Красноярска. Матч прошел на домашнем стадионе черно-белых в минувшее воскресенье. Хозяева
<a href="https://33live.ru/novosti/25-09-2025-dva-penalti-avtogol-i-eshhe-dva-uverennyx-myacha-vladimirskoe-torpedo-razgromilo-krasnoyarskij-enisej-2.html" target="_blank">Два пенальти, автогол и еще два уверенных мяча: владимирское «Торпедо» разгромило красноярский «Енисей-2»</a> - Два пенальти, автогол и еще два уверенных мяча. «Торпедо-Владимир» разгромило футболистов из Красноярска. Матч прошел на домашнем стадионе черно-белых в минувшее воскресенье. Хозяева
[url=https://33live.ru/novosti/25-09-2025-dva-penalti-avtogol-i-eshhe-dva-uverennyx-myacha-vladimirskoe-torpedo-razgromilo-krasnoyarskij-enisej-2.html]Два пенальти, автогол и еще два уверенных мяча: владимирское «Торпедо» разгромило красноярский «Енисей-2»[/url] - Два пенальти, автогол и еще два уверенных мяча. «Торпедо-Владимир» разгромило футболистов из Красноярска. Матч прошел на домашнем стадионе черно-белых в минувшее воскресенье. Хозяева