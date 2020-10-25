По словам заявительницы, в ходе возникшего конфликта злоумышленник начал угрожать предметом, похожим на пистолет, ее несовершеннолетней дочери...

Участковые уполномоченные полиции Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетней девочке.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от матери 14-летнего подростка. Со слов женщины, в то время когда ее дочь находилась в кинотеатре, к ней обратился неизвестный мужчина с просьбой не разговаривать во время сеанса. В ходе возникшего конфликта злоумышленник начал угрожать предметом, похожим на пистолет. Испугавшись и восприняв угрозу реально, девочка покинула помещение и, придя домой, рассказала обо всем матери.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего жителя столицы. Мужчина пояснил, что в момент конфликта использовал металлическую зажигалку в форме пистолета.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18